Feghouli ziyafet verdi

G.Saray'da Feghouli yaptığı hat-trickle bir sezonda 5 gol barajına ulaştı ve sezonluk gol rekorunu kırması için geriye yalnızca 1 adım kaldı. Geçtiğimiz sezon Galatasaray'da ve 2 defa da Valencia'da 5 gol barajına ulaşmıştı.
İSTANBUL'UN SULTANI
Alg24, "Feghouli, Galatasaray formasıyla Kasımpaşa'ya 3 gol attı. Adeta ziyafet verdi. Feghouli, yaptığı bu hat-trick ile Cezayir Milli Takımı teknik direktörü Djamel Belmadi'ye de iyi sinyaller verdi" yorumunu yaptı. Competition DZ ise, "İstanbul'un yeni sultanı Feghouli" manşetini atarken, "Feghouli daha da iyi olacak. Bu açıkça gözüküyor" ifadelerini kullandı.
İSTANBUL'UN SULTANI
Alg24, "Feghouli, Galatasaray formasıyla Kasımpaşa'ya 3 gol attı. Adeta ziyafet verdi. Feghouli, yaptığı bu hat-trick ile Cezayir Milli Takımı teknik direktörü Djamel Belmadi'ye de iyi sinyaller verdi" yorumunu yaptı. Competition DZ ise, "İstanbul'un yeni sultanı Feghouli" manşetini atarken, "Feghouli daha da iyi olacak. Bu açıkça gözüküyor" ifadelerini kullandı.
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