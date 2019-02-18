Şampiyonluk yarışında puan kaybına tahammülü olmayan Galatasaray, Kasımpaşa deplasmanında coştu: 1-4. Sarı-Kırmızılılar böylece lider Başakşehir'le farkı maç fazlasıyla 3'e indirdi. 14. dakikada Trezeguet frikikten şık bir gol attı ve Kasımpaşa 1-0 öne geçti. Ancak Galatasaray'ın yanıtı gecikmedi. 22'de Belhanda ceza sahası dışından güzel vurdu: 1-1.
BELHANDA'DAN SÜPER SERVİS
28. dakikada Galatasaray öne geçti. Belhanda'nın sol çaprazdan şık pasında Feghouli kale sahasında buluştuğu topu bekletmeden Scuffet'in bacaklarının arasından filelere yolladı: 1-2. 45+2'de Trezeguet'nin ceza sahası dışından vuruşu direği yaladı.
FEGHOULİ DURDURULAMADI
53. dakikada fark ikiye çıktı... Donk'un uzun pasına hareketlenen Feghouli kalecinin üzerinden aşırma bir vuruşla topu ağlara yolladı: 1-3. 69. dakikada sahneye birkez daha Sofiane Feghouli çıktı... Cezayirli yıldız hat-trick yaparak skoru 4-1'e getirdi.
KARİYERİNDE İLK KEZ HAT-TRİCK
Gecenin tartışmasız yıldızı olan Sofiane Feghouli kariyerindeki ilk hattrick'e imzasını attı. Alanyaspor önünde de ağları havalandıran Cezayirli yıldız son iki deplasmanda 4 gol buldu. Böylece ligdeki gol sayısını 5'e çıkardı.
MUSLERA'YA YİNE BÜYÜK TEPKİ VAR
Son haftalarda yediği hatalı gollerle tepki toplayan Fernando Muslera dün de eleştirilerden nasibini aldı... Trezeguet'nin frikik golünde kapattığı köşeden topu çırakamayan Uruguaylı kaleci sosyal medyada gündem oldu. Muslera hatalı paslarıyla da tepki çekti.
BELHANDA'DAN SÜPER SERVİS
28. dakikada Galatasaray öne geçti. Belhanda'nın sol çaprazdan şık pasında Feghouli kale sahasında buluştuğu topu bekletmeden Scuffet'in bacaklarının arasından filelere yolladı: 1-2. 45+2'de Trezeguet'nin ceza sahası dışından vuruşu direği yaladı.
FEGHOULİ DURDURULAMADI
53. dakikada fark ikiye çıktı... Donk'un uzun pasına hareketlenen Feghouli kalecinin üzerinden aşırma bir vuruşla topu ağlara yolladı: 1-3. 69. dakikada sahneye birkez daha Sofiane Feghouli çıktı... Cezayirli yıldız hat-trick yaparak skoru 4-1'e getirdi.
KARİYERİNDE İLK KEZ HAT-TRİCK
Gecenin tartışmasız yıldızı olan Sofiane Feghouli kariyerindeki ilk hattrick'e imzasını attı. Alanyaspor önünde de ağları havalandıran Cezayirli yıldız son iki deplasmanda 4 gol buldu. Böylece ligdeki gol sayısını 5'e çıkardı.
MUSLERA'YA YİNE BÜYÜK TEPKİ VAR
Son haftalarda yediği hatalı gollerle tepki toplayan Fernando Muslera dün de eleştirilerden nasibini aldı... Trezeguet'nin frikik golünde kapattığı köşeden topu çırakamayan Uruguaylı kaleci sosyal medyada gündem oldu. Muslera hatalı paslarıyla da tepki çekti.
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