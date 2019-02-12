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Teknik Direktörü , göndermesinde bulundu!

’de , ’nun iki kez f..k off dediğini söyledi. Ancak başka maçta bağıra bağıra f..k off dendiğinde atılmıyor. 3 hakem şuraya gitti sonra o adam oraya gitti. Atama sistemi neye göre çalışıyor. Ben karışmayacağım sadece öğrenmek istiyorum...



F.Bahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Zenit maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Yanal, basın toplantısında Nagatomo göndermesinde bulundu.

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TC TC

ŞİMDİ ŞU SAATTEN SONRA BU SÖYLEMLER İKİ TAKIMIN TARAFTARLARINI KARŞI KARŞIYA GETİRMEKTEN ÖTE GEÇMEZ SPOR CENTİLMENLİKTİR AMA TARAFTARLARI BİRBİRİNE DÜŞÜRMEK DEĞİLDİR.

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cevapla 12.02.2019 10:52
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