F.Bahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Zenit maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Yanal, basın toplantısında Nagatomo göndermesinde bulundu.
- Spor
- 12.02.2019
- Gazete
Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Nagatomo göndermesinde bulundu!
Kayseri’de Alper Ulusoy, Soldado’nun iki kez f..k off dediğini söyledi. Ancak başka maçta bağıra bağıra f..k off dendiğinde atılmıyor. 3 hakem şuraya gitti sonra o adam oraya gitti. Atama sistemi neye göre çalışıyor. Ben karışmayacağım sadece öğrenmek istiyorum...
F.Bahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Zenit maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Yanal, basın toplantısında Nagatomo göndermesinde bulundu.
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ŞİMDİ ŞU SAATTEN SONRA BU SÖYLEMLER İKİ TAKIMIN TARAFTARLARINI KARŞI KARŞIYA GETİRMEKTEN ÖTE GEÇMEZ SPOR CENTİLMENLİKTİR AMA TARAFTARLARI BİRBİRİNE DÜŞÜRMEK DEĞİLDİR.
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