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Galatasaay ve Stadı'nda kozlarını paylaşacak!

’de haftanın maçı bu akşam Stadı’nda oynanacak... 19.00’da başlayacak dev buluşmaya iki takım da galibiyet parolasıyla çıkacak. 'da ve Mariano forma giyemeyecek. 'da ise Novak ve genç kaleci Uğurcan son anda kadrodan çıkartıldı.



Bu akşam Türkiye'nin kalbi TT Stadı'nda atacak. Ezeli rakipler Galatasaray ve Trabzonspor kozlarını paylaşacak. Saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı Ümit Öztürk yönetecek. Lider Başakşehir'in bir hayli gerisinde kalan Cimbom mutlak galibiyet parolasıyla maça çıkacak. Bordo-Mavililer de eksik olmasına rağmen zorlu deplasman öncesi çok iddialı.

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