akşam'nin kalbi TT Stadı'nda atacak. Ezeli rakiplerkozlarını paylaşacak. Saat'da başlayacak karşılaşmayıyönetecek. Lider'in bir hayli gerisinde kalanmutlak galibiyet parolasıyla maça çıkacak.de eksik olmasına rağmen zorlu deplasman öncesi çok iddialı.