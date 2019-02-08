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Aslan’da tek yol 5 maç 15 puan

Zirvenin tam 8 puan gerisinde kalan Cimbom; , , Akhisar, Erzurum ve maçlarında 15 puan almayı hedefliyor... Sarı-Kırmızılılar, 'in 5 haftalık süreçte , ve önünde kayıp yaşayabileceğini, farkın da kapanacağını planlıyor...




Alanya'da aldığı beraberlikle lider Başakşehir'in 8 puan gerisine düşen Galatasaray hem Trabzonspor maçına hazırlanıyor hem de zirve planları yapıyor... Sarı- Kırmızılılar öncelikle önündeki 5 maçtan mutlaka 15 puanla ayrılmayı hedefliyor. Bu serinin ilk halkası da pazar günkü Trabzonspor sınavı olacak.

​BURSA'YA KADAR KAYIP YASAK!
Cimbom ardından Kasımpaşa (D), Akhisar, Erzurum (D) ve Antalya maçlarına çıkacak. Sarı-Kırmızılılar bu maçlardan 15 puan toplamak ve 26. haftadaki Bursa deplasmanına kadar kayıp yaşamak istemiyor.

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