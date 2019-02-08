Aslan’da tek yol 5 maç 15 puan

Alanya'da aldığı beraberlikle lider Başakşehir'in 8 puan gerisine düşen Galatasaray hem Trabzonspor maçına hazırlanıyor hem de zirve planları yapıyor... Sarı- Kırmızılılar öncelikle önündeki 5 maçtan mutlaka 15 puanla ayrılmayı hedefliyor. Bu serinin ilk halkası da pazar günkü Trabzonspor sınavı olacak.
BURSA'YA KADAR KAYIP YASAK!
Cimbom ardından Kasımpaşa (D), Akhisar, Erzurum (D) ve Antalya maçlarına çıkacak. Sarı-Kırmızılılar bu maçlardan 15 puan toplamak ve 26. haftadaki Bursa deplasmanına kadar kayıp yaşamak istemiyor.
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