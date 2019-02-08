Aslan’da tek yol 5 maç 15 puan

'da aldığı beraberlikle lider'in 8 puan gerisine düşenhemmaçına hazırlanıyor hem de zirve planları yapıyor... Sarı- Kırmızılılar öncelikle önündeki 5 maçtan mutlaka 15 puanla ayrılmayı hedefliyor. Bu serinin ilk halkası da pazar günküsınavı olacak.ardındanvemaçlarına çıkacak. Sarı-Kırmızılılar bu maçlardan 15 puan toplamak ve 26. haftadakideplasmanına kadar kayıp yaşamak istemiyor.