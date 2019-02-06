Trezeguet isyan çıkardı

Transferin gözde isimlerinder biri olan Trezeguet ile Kasımpaşa yönetimi arasında kriz çıktı... Mısırlı yıldızın yöneticilere "Takımdan kimsenin gitmeyeceğini söylediniz ama Diagne'yi sattınız. Bana neden izin vermediniz" dediği öğrenildi. Trezeguet ile G.Saray çok yakından ilgilenmişti.