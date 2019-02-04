yarının ilk puan kaybını'da yaşayan'da deplasman sorununa bir türlü çözüm bulunamıyor. Geçtiğimiz sezon deplasmanda tamkaybeden Sarı-Kırmızılılar bu sezon da şimdiden 16 puandan oldu.döneminde başlayan hastalığade teşhis koymayı bir türlü başaramadı.transferde hemhemgüçlendirilmesi de'da galibiyet için yeterli olmadı. Ortaya çıkan tablo, kalan zorlu deplasmanlar öncesindeyaratıyor.ligdegibi zorludeplasmanlara çıkacak.Tüm camia teknikdirektör'in bir an önceyaşanan bu krize sonvermesini bekliyor.