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'ın deplasman fobisi bitmek bilmiyor

Son iki sezonda deplasmanda tam 41 puan kaybeden G.Saray’da hastalığa bir türlü teşhis konulamıyor... Bu tablo, kalan zorlu dış saha maçları öncesinde endişe yaratıyor.

Tedavisi olmayan hastalık
İkinci yarının ilk puan kaybını Alanya'da yaşayan Galatasaray'da deplasman sorununa bir türlü çözüm bulunamıyor. Geçtiğimiz sezon deplasmanda tam 25 puan kaybeden Sarı-Kırmızılılar bu sezon da şimdiden 16 puandan oldu. Tudor döneminde başlayan hastalığa Fatih Terim de teşhis koymayı bir türlü başaramadı.



TRANSFERLER DE İLAÇ OLMADI
Ara transferde hem savunma hem hücum hattını güçlendirilmesi de Alanya'da galibiyet için yeterli olmadı. Ortaya çıkan tablo, kalan zorlu deplasmanlar öncesinde büyük bir endişe yaratıyor.



TÜM GÖZLER FATİH TERİM'DE
Cimbom ligde Kasımpaşa, Ezurum, Bursa, Fenerbahçe ve Konya gibi zorlu deplasmanlara çıkacak. Tüm camia teknik direktör Fatih Terim'in bir an önce yaşanan bu krize son vermesini bekliyor.

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