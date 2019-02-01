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Yeni Beşiktas geliyor

Babel ve Q7’nin gidişi sonrası Ljajic sola, Kagawa forvet arkasına geçecek. Kanattan sürekli orta yapmak yerine pas oyunuyla, göbekten gol aranacak...

Yeni Beşiktas geliyor

Transferin son gününde Dortmund'tan Shinji Kagawa'yı kadrosuna katan Beşiktaş'ta oyun planında büyük değişimler olacak. Takımın çok kilit isimleri Quaresma ve Babel'le yolları ayıran Siyah-Beyazlılar'da üç sezondur istikrarla uygulanan sistem güncellenecek. Adem Ljajic'in artık 10 numara pozisyonunda değil sol kanatta görev yapması bekleniyor. Yeni Kagawa ise Burak Yılmaz'ın arkasında oynayacak, zaman zaman forveti ikileyecek.



TOPLA OYNAMA ORANI YÜKSELECEK
Yeni sistemde kanattan sürekli orta yapmak alışkanlığı, yerini pas oyununa bırakacak. Beşiktaş artık daha çok göbekten hücum edecek ve Burak Yılmaz'ı savunma arkasına kaçırmak ana hedef olacak. Ljajic, Medel, Kagawa ve Dorukhan gibi pas yüzdesi yüksek isimlerle takımın topla oynama oranının da yükseltilmesi hedefleniyor.

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