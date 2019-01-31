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Nefes kesen derbide kazanan

Nefes kesen derbide kazanan Fenerbahçe
Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 16. haftasında Fenerbahçe Opet, deplasmanda Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-2 yendi. Büyük çekişmeye sahne olan ve 136 dakika süren maçın setleri 25-27, 15-25, 25-23, 25-20, 13-15 bitti. Opet ligde 11. galibiyetini aldı. ise 7. mağlubiyetini yaşadı.

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