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'nin listesindeki için büyük yarış!

’nin etmek istediği ’li golcü için ekibi America da devreye girdi. Transferde son güne girilirken işler kızıştı...

Castillo için büyük yarış

Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak istediği 'nın forveti Nicolas Castillo için Meksika ekibi Club America da girişimlerine başladı.

FENER VAZGEÇMİYOR
'nın için oyuncunun bonservisini elinden bulunduran Benfica'ya 10 milyon Euro teklif ettiği ve bu gelişme sonrası transferde işlerin karıştığı öğrenildi. yönetiminin ise daha önce anlaşma sağladığı 'li forveti transferin son gününde kadrosuna katmak için tüm kozlarını oynayacağı belirtildi.



ALAN İDDİASI!
Castillo transferinde ekibiyle karşı karşıya olan Fenerbahçe'ye bir süre önce 'ın gündeminde olan Alan Carvalho'nun önerildiği iddia edildi. F.Bahçe ise bu iddiaları doğrulamadı.

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