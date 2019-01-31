Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak istediği Benfica'nın forveti Nicolas Castillo için Meksika ekibi Club America da transfer girişimlerine başladı.



FENER VAZGEÇMİYOR

Club America'nın Castillo için oyuncunun bonservisini elinden bulunduran Benfica'ya 10 milyon Euro teklif ettiği ve bu gelişme sonrası transferde işlerin karıştığı öğrenildi. Fenerbahçe yönetiminin ise daha önce anlaşma sağladığı Şili'li forveti transferin son gününde kadrosuna katmak için tüm kozlarını oynayacağı belirtildi.





ALAN İDDİASI!

Castillo transferinde Meksika ekibiyle karşı karşıya olan Fenerbahçe'ye bir süre önce Galatasaray'ın gündeminde olan Alan Carvalho'nun önerildiği iddia edildi. F.Bahçe ise bu iddiaları doğrulamadı.