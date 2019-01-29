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’in şakası yok

Trabzon’da aldığı galibiyetin ardından engelini Visca ve Elia’nın golleriyle geçti. Turuncu-Lacivertliler 2’nci sıradaki G.Saray’la olan 6 puanlık farkı koruyarak yerini sağlamlaştırdı.

Başakşehir’in şakası yok
Süper Lig lideri Başakşehir güçlü rakibi Kasımpaşa'yı 2-0 yenerek aradaki puan farkının açılmasına izin vermedi. Rakibi önünde maça hızlı başlayan Başakşehir'de 26'da Arda'nın kafa vuruşunda top üstten dışarı gitti. 30'da Arda'nın vuruşunu Popov çıkardı. 42'de Robinho'nun pasında Visca Başakşehir'i 1-0 öne geçirdi. Devre bu skorla sona erdi. 59'da Mossoro mutlak bir golü kaçırdı. 80'de Visca kaleciyle karşı karşıya kaldı. Ancak Ramazan başarılıydı. 84'te Visca'nın pasında Elia topu ağlara gönderdi. Böylece , 'yı 2-0 mağlup etti.



ADEBAYOR KADRO DIŞI
Başakşehir'de Togolu yıldız futbolcu Adebayor, maç kadrosunda yer almadı. Uzun süren sakatlığının ardından takıma katılan ve F.Bahçe'ye gideceği söylenen , Kasımpaşa ile oynanan maç kadrosuna dahil edilmedi.

/ MİNİ YORUM: KRİTİK BİR GALİBİYET
BAŞAKŞEHİR açısından Kasımpaşa maçı önemliydi. Zira Kasımpaşa zorlu bir takım. Ancak Başakşehir maça çok iyi başladı. Daha ilk dakikadan itibaren kazanacağını gösterdi. Robinho takıma güç katmış bu çok belli. Visca yine mükemmel oynadı ve harika bir gol attı. Kritik bir galibiyet daha alarak puan farkını korudu. Başakşehir Abdullah Avcı ve ekibi ile çok düzenli bir kulüp. Birkaç yıldır hep birlikte oynuyorlar. Abdullah Avcı bu aile ortamında baş aktör. Hiçbir zaman teslim olmuyorlar ve takım gibi oynuyorlar. Başakşehir transferi iyi değerlendirdi ve kadrosunu daha da güçlendirdi.

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