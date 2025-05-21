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Özcan Deniz'den kardeşi Ercan Deniz'e zehir zemberek sözler! “Eşime küfür edemezsin bedelini çok ağır ödersin"

Şarkıcı Özcan Deniz, ağabeyi Ercan Deniz’e ateş püskürdü. “Eşime küfür edemezsin. Bedelini çok ağır ödersin. Adalet önünde hesap vereceksin.” dedi...

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :21 Mayıs 2025
Özcan Deniz’den kardeşi Ercan Deniz’e zehir zemberek sözler! Eşime küfür edemezsin bedelini çok ağır ödersin

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Şarkıcı oyuncu Özcan Deniz ve ailesi arasında yaşanan sorunlarda sular durulmuyor. Deniz, doğum gününde ağabeyi Ercan Deniz'le ilgili şok eden suçlamalarda bulundu. Sosyal medyadan ateş püskürdü.

Deniz, "Karıma ettiğin küfürleri yediririm sana. Sen bana, 2 hafta önce 'Karım hasta yardım et' dediğinde, ben bulup buluşturup sana para gönderirken, sen benim karıma elalemin yanında küfür ediyorsun öyle mi?" diye mesaj yazdı.

Ardından şu ifadeleri kullandı: Ahlaksız, senin gelinin bu kız. Sahte imzalarla şirketi ve tüm kazanımlarımı üstüne aldın. Bugün doğum günümü özellikle seçip huzur bozmak için benim evden çıkışımı sokak köşesinde korkakça bekleyerek, çıktığım an meskenime daldın ve yanındaki elin adamının yanında karıma küfür ettin. Bir daha ben evde yokken karımı huzursuz edersen, meskenime yaklaşırsan bedelini çok ağır ödersin. Sen beni 7 yaşındaki çocuğumla tehdit etmiş bir karaktersizsin.

Ünlü sanatçının bu sözlerinin ardından ağabeyi hakkında suç duyurusunda bulunduğu öğrenildi.

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