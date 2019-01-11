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’da hedef

, Stuttgart’ın yıldızı ile pazarlık halinde. da genç yıldızı istiyor.

Fırtına’da hedef Berkay
Trabzon, Stuttgartlı gurbetçi oyuncu 'ı kadrosuna katmak için yoğun mesai harcıyor. Stutgart kulübünü ikna etmek isteyen , oyuncuya da orta sahada sıkıntı yaşandığını ve forma giyme ihtimalinin oldukça yüksek olduğunu vurguluyor. Bu sezon Bundesliga'da sadece üç maçta forma giyen 20 yaşındaki Berkay, hem defansif orta saha hem de oyun kurucu bölgelerinde oynayabiliyor. 'ın da Berkay Özcan için Trabzonspor ile transfer savaşına girdiği öğrenildi. Genç yıldızın milli takım hocaları, "Berkay oyunu iyi yönlü oynayan ve sorumluluk alan bir oyuncu" diyor.

Yunus EMRE SEL

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