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'ın anlaştığı i 2 şok iddia

G.Saray, ’yu beklerken bu oyuncunun bu yılın sonuna kadar sözleşmesi olduğu iddia edildi. Ayrıca ’nun da Carvalho’yu istediği öne sürüldü.

Alan için 2 şok iddia
Galatasaray golcü i i anlaşma sağladığı Alan Carvalho'yu 12 Ocak'ta imza için bekliyor. Sarı-Kırmızılılar bu transferi gerçekleştirmeye çok yakınken Portekizli bir gazetecinin yaptığı açıklamalar kafayı iyice karıştırdı. Bu gazeteci Carvalho hakkında hesabından yaptığı açıklamada bu futbolcunun Çin ekibi Guangzhou Evergrande ile 2019 yılının sonuna kadar sözleşmesi bulunduğunu belirtti.



Gazeteci bu sözleşmede geçen sene bir yenilenme yapıldığını ancak bunun basına bildirilmediğini bu nedenle herkesin Alan'ın sözleşmesinin Ocak'ta bittiğini sandığını da ifade etti. Sosyal medya hesabında aynı gazetecinin yaptığı diğer açıklamada Flamengo'nun da Alan'ı transfer etmek için uğraş verdiği vurgulandı.



ASLAN'DA TÜM GÖZLER ONDA
G.Saray uzun uğraşlar sonunda anlaşma sağladığı Carvalho'yu 12 Ocak'ta bekliyor. Bu oyuncuya imza parası olarak 1.5 milyon Euro verilecek. 2.5 yıllık sözleşme imzalanacak olan Brezilyalı futbolcu yılda 3.5 milyon Euro alacak. Çin'den gelen bazı haberlerden rahatsız olan yönetim Carvalho'da pürüz çıkmasından endişe ediyor.

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