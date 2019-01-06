Robinho'yu renklerine bağlayan Başakşehir, bir bomba daha patlattı... Turuncu- Lacivertliler, Spartak Moskova ile yollarını ayıran ve bonservisi elinde olan Serdar Taşçı'yı 1.5 yıllığına kadrosuna kattı. 31 yaşındaki stoperin adı daha önce Trabzonspor ve Fenerbahçe ile de anılmıştı.
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- 06.01.2019
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