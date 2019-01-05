Ezeli rakipler dev takas için masada... Beşiktaş, Galatasaray'da Serdar Aziz'in satış listesine konulmasının ardından harekete geçti ve 28 yaşındaki stoper için Sarı-Kırmızılılar'ın kapısını çaldı. Serdar için bonservis bedeli ödemek istemeyen Kartal'ın Galatasaray'a teklifi ise takımda kadro dışı olan Tolgay Arslan'ın takası oldu.
G.SARAY PARA DA İSTİYOR
Beşiktaş'ın Serdar'a karşılık takasta Tolgay'ı teklif etmesini yetersiz bulan Galatasaray yönetimi, Siyah- Beyazlılar'dan bir miktar da talep etti. Beşiktaş cephesi ise işi takasla çözmekte kararlı.
GÜNEŞ SERDAR'DA ISRARCI
Serdar ve Tolgay takası için iki ezeli rakibin bir görüşme daha yapacağı öğrenildi. Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş de Bursaspor'dan öğrencisi olan Serdar Aziz'in alınması için yönetime baskı yapıyor.
TOLGAY'A F.BAHÇE DE TALİP
Galatasaray'ın istediği Tolgay'a Fenerbahçe'nin de talip olduğu biliniyor. Beşiktaş yönetimi de bu durumu lehine çevirerek Galatasaray'la yapılacak olan pazarlıklarda elini güçlendirmeyi planlıyor.
G.SARAY PARA DA İSTİYOR
Beşiktaş'ın Serdar'a karşılık takasta Tolgay'ı teklif etmesini yetersiz bulan Galatasaray yönetimi, Siyah- Beyazlılar'dan bir miktar da talep etti. Beşiktaş cephesi ise işi takasla çözmekte kararlı.
GÜNEŞ SERDAR'DA ISRARCI
Serdar ve Tolgay takası için iki ezeli rakibin bir görüşme daha yapacağı öğrenildi. Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş de Bursaspor'dan öğrencisi olan Serdar Aziz'in alınması için yönetime baskı yapıyor.
TOLGAY'A F.BAHÇE DE TALİP
Galatasaray'ın istediği Tolgay'a Fenerbahçe'nin de talip olduğu biliniyor. Beşiktaş yönetimi de bu durumu lehine çevirerek Galatasaray'la yapılacak olan pazarlıklarda elini güçlendirmeyi planlıyor.
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