İZMİR'DE pazar günü Karabağlar Genç Yıldız Spor ile Karabağlarspor maçında yaşandı. Karşılaşmanın 10. dakikasının oynandığı sırada Karabağlar Genç Yıldız oyuncusu rakip takımın oyuncusunun ayağına basarak yere düşmesine sebep oldu. Pozisyonun devamında ise Karabağlar Genç Yıldız Kulübü golü bularak öne geçti. Oyuncunun yere düşme anını görmeyen hakemin golü vermesi ile Karabağlar Genç Yıldız 1-0 öne geçti. Karabağlar Genç Yıldız Spor Kulübü Başkanı Nazmi Önen oyunculara maç başladıktan sonra hiçbir şekilde hareket etmemesi ve Karabağlar'ın gol atması talimatını verdi. Oyuncular da Karabağlarspor'un golü atmasına izin verdi ve böylece durum eşitlendi. Maçın sonunda yenilen Karabağlar Genç Yıldız Spor olurken, bu centilmenlik sosyal medyada büyük övgü aldı.
- Spor
- 04.01.2019
- Gazete
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