TAKVİM Gazetesi'nin spor servisi editörlerinden Onur Koçhan ve eşi Zühal Koçhan, ikinci çocuklarını kucağına aldı. Onur Koçhan'ın eşi Zühal Koçhan, dün Türkiye Hastanesi'nde doğum yaptı ve bir kız bebek dünyaya geldi. 4 kilo 160 gram ağırlığında ve 50 cm doğan bebeğe çift, "Zeren" adını verdi. Takvim Gazetesi olarak Koçhan ailesinin yeni üyesine sağlıklı ve mutlu ömürler dileriz.
- Spor
- 03.01.2019
- Gazete
Onur Koçhan 2. kez baba oldu
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