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Trabzon için fedakarlığa hazır

’un gündeminde olan , “ şartlarda ve maliyette gelmeye hazırım” dedi.

Sehic Trabzon için fedakarlığa hazır
Erzurumspor ile sözleşmesini feshetmek üzere olan kaleci İbrahim Sehic, Trabzonspor'a haber göndererek, bordo-mavili formayı giymek istediğini belirtmişti. Sehic'in " şartlarda gelmeye hazırım" şeklindeki 2. mesajın ardından Trabzon yönetimi bu tranfsere daha sıkacak bakıyor. Her an bir gelişme olabilir.

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