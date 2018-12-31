Erzurumspor ile sözleşmesini feshetmek üzere olan kaleci İbrahim Sehic, Trabzonspor'a haber göndererek, bordo-mavili formayı giymek istediğini belirtmişti. Sehic'in "Uygun şartlarda gelmeye hazırım" şeklindeki 2. mesajın ardından Trabzon yönetimi bu tranfsere daha sıkacak bakıyor. Her an bir gelişme olabilir.
- Spor
- 31.12.2018
- Gazete
Sehic Trabzon için fedakarlığa hazır
Trabzonspor’un gündeminde olan Sehic, “Uygun şartlarda ve maliyette gelmeye hazırım” dedi.
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