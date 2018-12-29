Takımın kötü durumu, oynanan futbol vesonuçlar Cocu döneminin erken sona ereceğinin işaretleri gibiydi. Çanlar Hollandalı teknik adam için çalıyor olsa da yönetim "Belki düzelir" düşüncesiyle sabır gösteriyordu. Ancak her maç sonrası Cocu'ya istifa ile ilgili sorular gelmeye başlayınca baskı iyice arttı.
YANAL ZATEN HAZIR!
Fenerbahçeli taraftarlar tribünlerde Ersun Yanal lehine tezahürat yaparken Cocu, bu durumun normal olduğunu herkesin fikrini söyleyebileceğini ifade ederek durumu kurtarmaya çalışıyordu. Yanal baskısı daha da artınca Başkan Ali Koç, Ersun Yanal için "Olmaz, olmayacak" ifadelerini kullandı. Bu sözler bir nevi Cocu'ya destek mahiyetindeydi. Başkan Ali Koç, ilk seçildiğinde de Ersun Yanal iddiaları için "Siz benim vizyonumu anlayamadınız" demişti. Koç, Ersun Yanal ile ilgili sözlerinde kendisini kamuoyu önünde adeta bağlamıştı. Yanal'ın taraftarların kendisine verdiği desteğin ardından yaptığı yazı açıklamasında Fenerbahçe için "Camiamız" kelimesini kullanması kendisinin bu göreve hazır olduğunun adeta belgesi oldu.
BASKI DAHA DA ARTTI
Cocu ile yolların ayrılmasının ardından Koeman takımın başına geçti ama herkes yeni bir teknik adamın geleceğinden emindi. Koeman ile alınan 1-2 iyi sonuç yönetime zaman kazandırdı. Ancak bunun geçici olduğu sonradan anlaşıldı. Yönetim yabancı hoca için uygun birini aradı. Ancak takımın kötü durumu ve yeni hocanın takımı ve ligi tanımasının zaman alacak olması en büyük handikaptı. Her ne kadar Ali Koç, sezon sonunda Abdullah Avcı için de planları olsa da tarihin tekerleği Yanal için dönüyordu.
VE YANAL İMZALADI
Ali Koç şartların ve gerçeklerin etkisi altında vizyonu da önceki sözlerini de bir kenara koyarak taraftarın gönlündeki isim olan Ersun Yanal'ı 1.5 yıllığına takımın başına getirdi. Ara transferde de "Gözümümü karartacağız" diyerek yeni trnasfer sözlerini de camiaya verdi.
COMOLLİ DEĞİL YANAL SEÇECEK!
Takım üzerindeki otoritesini en kısa yoldan sağlamayı hedefleyen Ersun Yanal, Comolli ile birlikte çalışıp çalışmayacağı ise merak konusuydu. Ancak Yanal, Comolli ile çalışabileceğini ancak transfer tercihlerinin kendisinde olmasını yönetime iletti. Bundan sonra futbolcuyu Yanal seçecek Comolli de imzayı attıracak.
YANAL 'TEFERRUATLA' GÖNÜLLERİ FETHETTİ
Ali Koç önceki sözlerinden geri adım atarak kurmayları ile birlikte Ersun Yanal'la masaya oturdu. İlk görüşmenin ardından çeşitli spekülasyonlar yapılmaya başladı. Yanal "6 aylık teklifi kabul etmedi" şeklinde sözler yazılı ve görsel basında yer almaya başladı. Ancak tam da bu esnada Ersun Yanal, yazılı bir açıklama ile Mesele Fenerbahçe ise gerisi teferruattır" diyerek" hem taraftarın gönlünü bir kez daha fethetti hem de yönetimin son kararı vermesini kolaylaştırdı. Yanal neredeyse hiçbir şart öne sürmeden 1.5 yıllık sözleşmeye imza attı. Artık Ersun Yanal en çok çalışmak istediği yerde, Fenerbahçe'deydi.
BİR DEVRİN ÇÖKÜŞÜ 4
YARIN: FENERBAHÇE'NİN KURTULUŞ REÇETESİ
YANAL ZATEN HAZIR!
Fenerbahçeli taraftarlar tribünlerde Ersun Yanal lehine tezahürat yaparken Cocu, bu durumun normal olduğunu herkesin fikrini söyleyebileceğini ifade ederek durumu kurtarmaya çalışıyordu. Yanal baskısı daha da artınca Başkan Ali Koç, Ersun Yanal için "Olmaz, olmayacak" ifadelerini kullandı. Bu sözler bir nevi Cocu'ya destek mahiyetindeydi. Başkan Ali Koç, ilk seçildiğinde de Ersun Yanal iddiaları için "Siz benim vizyonumu anlayamadınız" demişti. Koç, Ersun Yanal ile ilgili sözlerinde kendisini kamuoyu önünde adeta bağlamıştı. Yanal'ın taraftarların kendisine verdiği desteğin ardından yaptığı yazı açıklamasında Fenerbahçe için "Camiamız" kelimesini kullanması kendisinin bu göreve hazır olduğunun adeta belgesi oldu.
BASKI DAHA DA ARTTI
Cocu ile yolların ayrılmasının ardından Koeman takımın başına geçti ama herkes yeni bir teknik adamın geleceğinden emindi. Koeman ile alınan 1-2 iyi sonuç yönetime zaman kazandırdı. Ancak bunun geçici olduğu sonradan anlaşıldı. Yönetim yabancı hoca için uygun birini aradı. Ancak takımın kötü durumu ve yeni hocanın takımı ve ligi tanımasının zaman alacak olması en büyük handikaptı. Her ne kadar Ali Koç, sezon sonunda Abdullah Avcı için de planları olsa da tarihin tekerleği Yanal için dönüyordu.
VE YANAL İMZALADI
Ali Koç şartların ve gerçeklerin etkisi altında vizyonu da önceki sözlerini de bir kenara koyarak taraftarın gönlündeki isim olan Ersun Yanal'ı 1.5 yıllığına takımın başına getirdi. Ara transferde de "Gözümümü karartacağız" diyerek yeni trnasfer sözlerini de camiaya verdi.
COMOLLİ DEĞİL YANAL SEÇECEK!
Takım üzerindeki otoritesini en kısa yoldan sağlamayı hedefleyen Ersun Yanal, Comolli ile birlikte çalışıp çalışmayacağı ise merak konusuydu. Ancak Yanal, Comolli ile çalışabileceğini ancak transfer tercihlerinin kendisinde olmasını yönetime iletti. Bundan sonra futbolcuyu Yanal seçecek Comolli de imzayı attıracak.
YANAL 'TEFERRUATLA' GÖNÜLLERİ FETHETTİ
Ali Koç önceki sözlerinden geri adım atarak kurmayları ile birlikte Ersun Yanal'la masaya oturdu. İlk görüşmenin ardından çeşitli spekülasyonlar yapılmaya başladı. Yanal "6 aylık teklifi kabul etmedi" şeklinde sözler yazılı ve görsel basında yer almaya başladı. Ancak tam da bu esnada Ersun Yanal, yazılı bir açıklama ile Mesele Fenerbahçe ise gerisi teferruattır" diyerek" hem taraftarın gönlünü bir kez daha fethetti hem de yönetimin son kararı vermesini kolaylaştırdı. Yanal neredeyse hiçbir şart öne sürmeden 1.5 yıllık sözleşmeye imza attı. Artık Ersun Yanal en çok çalışmak istediği yerde, Fenerbahçe'deydi.
BİR DEVRİN ÇÖKÜŞÜ 4
YARIN: FENERBAHÇE'NİN KURTULUŞ REÇETESİ
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