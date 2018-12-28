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Cocu Comolli’nin odasını bastı | 'nin çöküş hikayesi...

4. hafta sonunda 3. yenilgi maçında gelmişti. Tribünlerdeki gerginlik teknik ekibe de yansıdı. Birçok şeyi içine atan Cocu, bu kez Comolli’nin odasına gidip “Verdiğiniz hiçbir sözü tutmadınız” dedi.



Şampiyonlar Ligi'nde Benfica'ya elendikten sonra lige Bursa galibiyetiyle başlayan ancak sonrasında Malatya ve Göztepe yenilgileriyle şoka uğrayan Fenerbahçe'de umutsuzluk rüzgarları çoktan esmeye başlamıştı. Fakat yeniden evine dönen Fenerbahçe, Kayseri galibiyetiyle taraftarına yeni bir çıkışın müjdesini vermeyi hedefliyordu.

ÇÖKÜŞ HIZLANDI
İlk yarıyı 1-0 önde tamamlayan Fenerbahçe 2. yarıda darmadağı oldu ve maçı inanılmaz savunma ve kaleci hatalarıyla 3-2 kaybetti. Her şeyden önemlisi takımın mücadele gücünün her geçen gün azalması Cocu'nun da dikkatini çekiyordu. Kurulan kadrodan mutlu olmayan Hollandalı teknik direktör, takımdaki mental çöküşe de dur diyemiyordu.

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