Ligi'nde Benfica'ya elendikten sonra lige Bursa galibiyetiyle başlayan ancak sonrasındaveyenilgileriyle şoka uğrayanumutsuzluk rüzgarları çoktan esmeye başlamıştı. Fakat yeniden evine dönengalibiyetiyle taraftarına yeni bir çıkışın müjdesini vermeyi hedefliyordu.İlk yarıyıönde tamamlayanyarıda darmadağı oldu ve maçı inanılmaz savunma ve kaleci hatalarıylakaybetti. Her şeyden önemlisi takımın mücadele gücünün her geçen gün azalmasıda dikkatini çekiyordu. Kurulan kadrodan mutlu olmayanteknik direktör, takımdaki mental çöküşe de dur diyemiyordu.