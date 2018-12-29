Trabzonspor'da hareketli saatler... Bordo-Mavililer, Yeni Malatyaspor maçı sonrasında Onur Kıvrak ve Burak Yılmaz'ı kadro dışı bırakmıştı. Karadeniz Fırtınası, Beşiktaş'tan transfer ettiği Olcay Şahan'a da "Kendine kulüp bul" dedi. Bordo-Mavili takımdan yılda 1 milyon 600 bin Euro kazanan Olcay'ın yanı sıra maç başı olarak sözleşme imzalanan Zeki Yavru'ya da, "Kendine kulüp bul" denildi. Bu futbolcuların kulüp bulmaması veya ayrılmak istememesi durumunda yönetimin farklı yaptırımlar uygulayabileceği öğrenildi.
Yunus EMRE SEL
Yunus EMRE SEL
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.