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Olcay’ı da gönderiyor!

Onur ve ’ı kadro dışı bırakan Trabzon, ’tan aldığı ’a ‘Kulüp bul’ dedi...

Olcay’ı da gönderiyor!
Trabzonspor'da hareketli saatler... Bordo-Mavililer, Yeni Malatyaspor maçı sonrasında Onur Kıvrak ve Burak Yılmaz'ı kadro dışı bırakmıştı. Karadeniz Fırtınası, Beşiktaş'tan transfer ettiği Olcay Şahan'a da "Kendine kulüp bul" dedi. Bordo-Mavili takımdan yılda 1 milyon 600 bin Euro kazanan Olcay'ın yanı sıra maç başı olarak sözleşme imzalanan Zeki Yavru'ya da, "Kendine kulüp bul" denildi. Bu futbolcuların kulüp bulmaması veya ayrılmak istememesi durumunda yönetimin farklı yaptırımlar uygulayabileceği öğrenildi.

Yunus EMRE SEL

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