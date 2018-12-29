hareketli saatler... Bordo-Mavililer,maçı sonrasında'ı kadro dışı bırakmıştı. Karadeniz Fırtınası,transfer ettiği'a da "Kendine kulüp bul" dedi. Bordo-Mavili takımdan yıldayanı sıra maç başı olarak sözleşme imzalanan'ya da,denildi. Bu futbolcuların kulüp bulmaması veya ayrılmak istememesi durumunda yönetimin farklı yaptırımlar uygulayabileceği öğrenildi.