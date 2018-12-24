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tarihe geçti

16 yaşındaki futbolcu Sarı-Kırmızılı forma ile resmi maça çıkan en genç isim oldu...

Mustafa Kapı tarihe geçti
Kupadaki maçının son anlarında tabela unutulduğu için oyuna giremeyen Mustafa Kapı, dün muradına erdi... 16 yıl 4 aylık Mustafa dün Sivas maçının duraklama anlarında Feghouli'nin yerine oyuna dahil olarak, Emre Belözoğlu'na ait rekoru kırdı ve Sarı-Kırmızılı forma ile resmi maça çıkan en genç futbolcu oldu. Genç futbolcu ayrıca maç sonunda taraftarlara üçlü çektirdi. 16 yaşındaki futbolcu, "Oyuna girdiğim an inanılmazdı, çok mutlu oldum. Tarif edilemez bir duyguydu" dedi.

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