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, ’i farklı geçti: 95-75

Beşiktaş, Banvit’i farklı geçti: 95-75
Tahincioğlu Basketbol Ligi'nde Beşiktaş, Banvit'i 95-75 yenmeyi başardı. Rakibi önünde ilk periyodu 20-19 geride kapatan Kartal devreyi 46-35 önde tamamladı. 3. periyodu da 68-56'lık üstünlükle geçen Beşiktaş maçtan 95-75 galip ayrıldı. Diğer sonuçlar: P.Karşıyaka-Gaziantep: 82-81, BŞB-Büyükçekmece: 78-97.

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