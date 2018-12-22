Galatasaray, Sivasspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını dün yaptığı idmanla sürdürdü. Çalışmaya sakatlıkları sona eren Garry Rodrigues ve Sinan Gümüş'ün de katıldığı gözlendi. Fatih Terim yönetimindeki idmanda Galatasaraylı futbolcular taktik bir antrenman gerçekleştirdi. Sarı- Kırmızılılar'da böylece Emre Akbaba dışında sakat ve cezalı bir oyuncu kalmadı.
- Spor
- 22.12.2018
- Gazete
Galatasaray'da Emre Akbaba dışında sakat kalmadı
Garry Rodrigues ve Sinan Gümüş dünkü idmana çıktı... G.Saray’da Emre Akbaba dışında sakat ve cezalı kalmadı.
- Avrasya Maratonu ne zaman?
- Hollanda Almanya maçı ne zaman, saat kaçta? Hollanda Almanya maçı hangi kanalda?
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.