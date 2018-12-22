Bugünkü
Takvim

'da dışında sakat kalmadı

ve dünkü idmana çıktı... G.Saray’da dışında sakat ve cezalı kalmadı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerSpor HaberleriGalatasaray'da Emre Akbaba dışında sakat kalmadı
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri