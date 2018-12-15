Quaresma Beşiktaş’ta daha hırçın

Beşiktaş'ın Portekizli oyuncusu Ricardo Quaresma, Beşiktaş'taki 6 sezonunda 212 maçta toplam 55 sarı ve 8 kırmızı kart gördü. Quaresma kariyerinde daha önce oynadığı diğer takımlarda ise 342 karşılaşmada ise 64 sarı ile 5 kırmızı kartla cezalandırıldı.
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