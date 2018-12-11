Devre arası iki forvet takviyesi yapmayı düşünen Galatasaray, Çin'den ayrılma kararı alan Alan Carvalho ile büyük oranda anlaşmıştı. Yönetim ikinci forvet olarak düşündüğü Akhisarlı Yevhen Seleznyov konusunda da resmi adımı attı. Sarı-Lacivertliler, Akhisar'da kadro dışı bırakılan Ukraynalı golcünün menajeriyle bir araya geldi. Yapılan görüşme çok olumlu geçerken, Seleznyov'un teklife 'evet' yanıtını verdiği öğrenildi.