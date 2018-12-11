Comolli devre arası odayı bastı

Fenerbahçe Sportif Direktörü Comolli'nin Akhisar maçının devre arasında soyunma odasına inip futbolculara kötü futbol nedeniyle bağırdığı öğrenildi. Koeman taktik konuşması yaparken odaya giren Comolli'nin, "Sahada yürüyorsunuz. Bu ne biçim futbol" diye tepki gösterdiği belirlendi.
- Spor
- 11.12.2018
- Gazete
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