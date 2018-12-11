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devre arası odayı bastı

’nin Akhisar maçının devre arasında soyunma odasında takıma bağırdığı ortaya çıktı.

Comolli devre arası odayı bastı
Fenerbahçe Sportif Direktörü 'nin Akhisar maçının devre arasında soyunma odasına inip culara kötü futbol nedeniyle bağırdığı öğrenildi. Koeman taktik konuşması yaparken odaya giren Comolli'nin, "Sahada yürüyorsunuz. Bu ne biçim futbol" diye tepki gösterdiği belirlendi.

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