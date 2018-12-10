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Koeman: Ben bir savaşçıyım!

hoca, “Ben bir savaşçıyım. mecburuz” diyerek istifa etmeyeceğinin sinyallerini verdi.

Koeman: Ben bir savaşçıyım!
F.Bahçe'de Akhisar yenilgisi sonrası görevine son verilmesi beklenen teknik direktör Erwin Koeman, alınan kötü sonuçlara rağmen işine odaklandığını söyleyerek, ayrılmayı düşünmediğinin sinyallerini verdi. hoca, "Geleceğimle ilgili karar yönetimin." dedi.

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Zorlu bir süreçten geçtiklerini söyleyen Koeman, "Ben bir savaşçıyım. Ben her zaman tünelin sonundaki ışığı görürüm. , kulüp için çabalamaya mecburuz. Kulüp için yapabileceğimiz tek şey çalışmaya " diye konuştu.

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