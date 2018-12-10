F.Bahçe'de Akhisar yenilgisi sonrası görevine son verilmesi beklenen teknik direktör Erwin Koeman, alınan kötü sonuçlara rağmen işine odaklandığını söyleyerek, ayrılmayı düşünmediğinin sinyallerini verdi. Hollandalı hoca, "Geleceğimle ilgili karar yönetimin." dedi.
DEVAM ETMEK ZORUNDAYIZ
Zorlu bir süreçten geçtiklerini söyleyen Koeman, "Ben bir savaşçıyım. Ben her zaman tünelin sonundaki ışığı görürüm. Çalışmaya, kulüp için çabalamaya mecburuz. Kulüp için yapabileceğimiz tek şey çalışmaya devam etmek" diye konuştu.
DEVAM ETMEK ZORUNDAYIZ
Zorlu bir süreçten geçtiklerini söyleyen Koeman, "Ben bir savaşçıyım. Ben her zaman tünelin sonundaki ışığı görürüm. Çalışmaya, kulüp için çabalamaya mecburuz. Kulüp için yapabileceğimiz tek şey çalışmaya devam etmek" diye konuştu.
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