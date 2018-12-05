Galatasaray ile Keçiörengücü, Ziraat Türkiye Kupası'nda karşı karşıya geliyor. Kupaya 5. turda dahil olan Galatasaray, TFF 2. Lig ekiplerinden Keçiörengücü'ne konuk olacak. Aktepe Stadı'nda oynanacak karşılaşma için futbolseverler heyecan içinde. Peki, Keçiörengücü - Galatasaray maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta başlayacak? İşte karşılaşmanın detayları...

KEÇİÖRENGÜCÜ - GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Ziraat Türkiye Kupası'nda mücadele edecek Keçiörengücü ile Galatasaray'ın arasında oynanacak maç bugün saat 13.00'de başlayacak. Başkent Ankara'daki Aktepe Stadı'nda oynanacak karşılaşma a Spor kanalından canlı olarak yayınlanacak.

İki takım arasındaki rövanş karşılaşması 18, 19 ya da 20 Aralık'ta İstanbul'da oynanacak.

Galatasaray geçen sezon kupanın yarı finalinde Akhisarspor'a elenmişti.

GALATASARAY 17 KEZ ŞAMPİYON

Kupada 17 kezle en fazla şampiyonluk yaşayan takım olan Galatasaray, bu sezonki organizasyona 5. turda dahil oldu. Keçiörengücü ise üçüncü turda Manisa Büyükşehir Belediyespor, dördüncü turda da Süper Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediyespor Erzurumspor'u eleyerek 5. tur biletini aldı.

Sarı-kırmızılı takımda sakatlıkları bulunan Younes Belhanda, Sinan Gümüş, Emre Akbaba ile cezalılar Badou Ndiaye, Ryan Donk ve Serdar Aziz müsabakanın kadrosunda bulunmayacak.

KARŞILAŞMANIN HAKEMİ SUAT ARSLANBOĞA

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, bugün saat 13.00'de oynanacak Keçiörengücü - Galatasaray maçını hakem Suat Arslanboğa yönetecek. Arslanboğa'nın yardımcılıklarını Mehmet Metin ve İbrahim Bozbey yapacak. Karşılaşmada dördüncü hakem Atilla Karaoğlan olacak.

GALATASARAY, ANKARA'YA GENÇ İSİMLERLE GİDİYOR

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında bugün Keçiörengücü'yle deplasmanda karşılaşacak Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, 21 kişilik maç kadrosunun büyük bölümünü genç isimlerden oluşturdu.

Teknik direktör Fatih Terim cezası biten Garry Rodrigues'i kadroya dahil etti. Terim, sakat ve cezalı isimlerin yanı sıra Fernando Muslera, Ozan Kabak, Fernando Reges, Sofiane Feghouli ile Eren Derdiyok'u da Ankara kadrosuna almadı.

Sarı-kırmızılılarda cezalı futbolcular Badou Ndiaye, Serdar Aziz ve Ryan Donk ile sakatlığı bulunan futbolcular Younes Belhanda, Emre Akbaba ve Sinan Gümüş, Ankara'ya götürülmedi.

Galatasaray'ın Keçiörengücü kadrosunda şu isimler bulunuyor:

Mariano Ferreira, Maicon Roque, Ahmet Çalık, Garry Rodrigues, Selçuk İnan, Batuhan Şen, İsmail Çipe, Martin Linnes, Ömer Bayram, Henry Onyekuru, Yunus Akgün, Atalay Babacan, Recep Gül, Gökay Güney, Mustafa Kapı, Abdussamed Karnuçu, Ali Yavuz Kol, Celil Yüksel, Yuto Nagatomo, Muğdat Çelik, Sefa Özdemir.