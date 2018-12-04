G.Saray bu sezon sakat ve cezalılardan çok çekti... Çaykur Rizespor ile oynanacak lig maçında da önemli eksikler olacak. Sarı-Kırmızılılar'ın orta sahasında önemli eksikler dikkat çekiyor. Emre Akbaba ve Belhanda sakatlıkları nedeniyle Karadeniz ekibine karşı forma giyemeyecek. Cezalı durumda olan Ndiaye, Donk ve Fernando da Çaykur Rizespor sınavında takımlarını yalnız bırakacak. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in Rizespor maçındaki orta saha kurgusu merakla bekleniyor.
- Spor
- 04.12.2018
- Gazete
Orta saha çöktü
Sarı-Kırmızılılar’da sakat Emre Akbaba ve Belhanda’nın yanı sıra, cezalılar Ndiaye, Donk ve Fernando Rize’ye karşı yok...
- PSG - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
- Hakan Çalhanoğlu baba oldu
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.