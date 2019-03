Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Galatasaray maçı öncesinde oyuncularıyla toplantı yaptı. Tecrübeli teknik adam, "Şampiyonluk yarışında sezonun en kritik maçına çıkıyoruz. Bizim için tek ihtimalli bir maç... Kazanmaktan başka çaremiz yok. Final maçı oynayacağız... Taraftarımızın önünde, fırsatı lehimize çevirelim" ifadelerini kullandı.



Zorlu maç öncesinde Galatasaray'da cezalı durumda bulunan Donk, Ndiaye ve Rodrigues'in yokluğunda orta saha üstünlüğünü rakibe kabul ettirmek isteyen Güneş, özellikle bu noktada Atiba'ya çok güveniyor. Güneş, özellikle Adem Ljajic'in defans arkasına attığı topların üzerinde duruyor. Siyah-Beyazlılar'ın bir diğer silahı ise kanatlardan yapılacak ortalar. Quaresma ve Lens'in yapacağı ortalarla gol aranacak.







ATİBA HUTCHİNSON: ZAFERE GİDEN YOLU BİLİYORUZ

Beşiktaşlı Atiba, "Şampiyon olmanın yolunu gayet iyi biliyoruz. Bu takım zaten kaliteli bir takım. Takımın sağlam bir iskeleti var. Rüzgarı arkamıza alırsak sonrası gelecektir" dedi.