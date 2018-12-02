Deplasmanda zafere hasret

Galatasaray ezeli rakipleri Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye karşı bu kulvarda deplasmanda yaptığı son 7 maçta galip gelemedi. Rakip sahada son derbi galibiyetini 2014-2015 sezonunda, 4 Ocak 2015'te Beşiktaş'ı 2-0 yendiği maçta alan Galatasaray, sonraki 7 deplasman müsabakasından 3 beraberlik ve 4 mağlubiyetle ayrıldı.
- Spor
- 02.12.2018
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.