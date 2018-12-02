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Deplasmanda zafere hasret

Deplasmanda zafere hasret
Galatasaray ezeli rakipleri Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye karşı bu kulvarda deplasmanda yaptığı son 7 maçta galip gelemedi. Rakip sahada son derbi galibiyetini 2014-2015 sezonunda, 4 Ocak 2015'te Beşiktaş 2-0 yendiği maçta alan Galatasaray, sonraki 7 deplasman müsabakasından 3 beraberlik ve 4 mağlubiyetle ayrıldı.

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