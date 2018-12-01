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’in yanına Isla!

Erwin Koeman, zorlu maçında orta sahada değişiklik yapmaya hazırlanıyor.

Eljif’in yanına Isla!
Fenerbahçe Koeman, pazartesi günün oynanacak maçında Isla'yı orta sahada oynatmayı planlıyor. Alanyaspor maçında Isla'dan bu bölgede verim alan Koeman, Şener'in iyileşmesiyle bu futbolcuyu sağ beke çekip, Isla'yı da orta sahada Eljif'in yanında oynatmak istiyor. Ancak Hollandalı teknik adamın bu konuda son kararını yarın vereceği de gelen haberler arasında.

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