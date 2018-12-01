Eljif’in yanına Isla!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Koeman, pazartesi günün oynanacak Kasımpaşa maçında Isla'yı orta sahada oynatmayı planlıyor. Alanyaspor maçında Isla'dan bu bölgede verim alan Koeman, Şener'in iyileşmesiyle bu futbolcuyu sağ beke çekip, Isla'yı da orta sahada Eljif'in yanında oynatmak istiyor. Ancak Hollandalı teknik adamın bu konuda son kararını yarın vereceği de gelen haberler arasında.
- Spor
- 01.12.2018
- Gazete
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