Koeman'dan cesur plan

Cocu'nun gidişinin ardından Erwin Koeman'la çıkış trendi yakalayan Fenerbahçe, zorlu Trabzonspor derbisinin hazırlıklarını sürdürürken, Hollanhdalı teknik adam zorlu maçın taktiğini kafasında belirlemiş durumda. Dün yapılan çalışmada hücum varyasyonları üzerinde duran Koeman, tüm taktik çalışma boyunca çift forvetli sistem üzerinde durdu. Hollandalı teknik adamın çift forvetten vazgeçmeyeceği hemen hemen kesin gibi.
BEKLER SIRAYLA HÜCUMA ÇIKACAK
ÇAlışmayı sık sık durdurarak futbolcularını uyaran, Valbuena ile Ayew'e sık sık ceza sahasına girmeleri talimatını veren Koeman, takımın erken gol bulmasını istedi. Frey ve Slimani ikilisindan başlayarak hücum pres planı üzerinde duran Koeman, takımın bekleri Isla ve Hasan Ali'ye de sırayla hücuma çıkmaları talimatını verdi.
KONDİSYON SEVİYESİ UMUT VERDİ
Takımının form durumundan özellikle fizik-kondisyon seviyesinden memnun olan Erwin Koeman, "Herkesten maksimum katkıyı vermelerini istiyorum. Geri düşsek bile mental kırılma istemiyorum. 90 dakika oyunun içinde olursak istediğimizi alırız" dedi.
BEKLER SIRAYLA HÜCUMA ÇIKACAK
ÇAlışmayı sık sık durdurarak futbolcularını uyaran, Valbuena ile Ayew'e sık sık ceza sahasına girmeleri talimatını veren Koeman, takımın erken gol bulmasını istedi. Frey ve Slimani ikilisindan başlayarak hücum pres planı üzerinde duran Koeman, takımın bekleri Isla ve Hasan Ali'ye de sırayla hücuma çıkmaları talimatını verdi.
KONDİSYON SEVİYESİ UMUT VERDİ
Takımının form durumundan özellikle fizik-kondisyon seviyesinden memnun olan Erwin Koeman, "Herkesten maksimum katkıyı vermelerini istiyorum. Geri düşsek bile mental kırılma istemiyorum. 90 dakika oyunun içinde olursak istediğimizi alırız" dedi.
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