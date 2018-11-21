İsveç'in Slovakya ile Uluslar Ligi'nde oynadığı maçta sakatlanan Juraj Kucka'nın sağ karın bölgesinde kas yaralanması olduğu ve 6 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklandı. Slovak orta saha oyuncusu ligin ikinci yarısında takımdaki yerini alacak.
- Spor
- 21.11.2018
- Gazete
Juraj Kucka 6 hafta yok
31 yaşındaki orta saha oyuncusu ligin ilk yarısını kapattı.
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