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6 hafta yok

31 yaşındaki orta saha oyuncusu ligin ilk yarısını kapattı.

Juraj Kucka 6 hafta yok
İsveç'in Slovakya ile Uluslar Ligi'nde oynadığı maçta sakatlanan 'nın sağ karın bölgesinde kas yaralanması olduğu ve 6 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklandı. Slovak orta saha oyuncusu ligin ikinci yarısında takımdaki yerini alacak.

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