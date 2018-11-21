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’yi giydirecek

ile 3 yıllık resmi kıyafet sponsorluğu anlaşması imzalandı.

Fenerbahçe’yi DAMAT giydirecek
Fenerbahçe, Damat ile 3 yıllık resmi kıyafet sponsorluğu anlaşması imzaladı. Ülker Stadyumu'nda düzenlenen imza törenine Başkan Yardımcısı Burhan Karaçam ile Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu katıldı. Sözleşme futbol dışında basketbol ve voleybolu da kapsıyor.

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