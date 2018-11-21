Fenerbahçe’yi DAMAT giydirecek

Fenerbahçe, Damat ile 3 yıllık resmi kıyafet sponsorluğu anlaşması imzaladı. Ülker Stadyumu'nda düzenlenen imza törenine Başkan Yardımcısı Burhan Karaçam ile Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu katıldı. Sözleşme futbol dışında basketbol ve voleybolu da kapsıyor.