ayındaki ara transfer dönemi için transfer çalışmalarını sürdürenönemli bir gelişme yaşandı. Sezon sonundaile olan sözleşmesi sona erecek olan yıldız oyuncuiçinardındandevreye girdi.aynı zamanda avukatolan menajeriile yakın arkadaşolaniçin bir görüşmeyaptığı ve yıldızisme cazip bir teklifsunmaya hazır olduklarınısöylediği öğrenildi.