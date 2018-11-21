Ocak ayındaki ara transfer dönemi için transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de önemli bir gelişme yaşandı. Sezon sonunda Chelsea ile olan sözleşmesi sona erecek olan yıldız oyuncu Cesc Fabregas için Galatasaray'ın ardından Fenerbahçe Sportif Direktörü Comolli devreye girdi.
MENAJERİ İLE GÖRÜŞÜLDÜ
Fabregas'ın aynı zamanda avukat olan menajeri Darren Dein ile yakın arkadaş olan Comolli'nin Fabregas için bir görüşme yaptığı ve yıldız isme cazip bir teklif sunmaya hazır olduklarını söylediği öğrenildi.
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