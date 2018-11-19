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geldi rahatladı

’in forvet hattından sürekli olarak sol gelip savunmaya yardım etmesi ’nin işini kolaylaştırdı. Bu durum milli futbolcunun performansına da yansıdı

Frey geldi Hasan Ali rahatladı
Golleri ve bitmek tükenmek bilmeyen enerjisiyle F.Bahçeli taraftarların gözdesi olan Frey'in gelişi en çok Hasan Ali'ye yaradı.

ÖZGÜVENİ ARTTI...
Top rakipteyken forvet hattından sol gelen Frey'in, savunmaya yaptığı bu yardım sayesinde Hasan Ali çok rahatladı. Bu durum Hasan Ali'nin performansına da yansıdı. 'in yardımından oldukça memnun olan Hasan Ali, hücumda ileriye daha bir özgüvenle çıkıyor. Sol bek transferi tartışmaları da artık sona erdi.

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