Fenerbahçe'nin önümüzdeki hafta sonunda oynayacağı zorlu Trabzonspor deplasmanında sahaya çıkacak 11 hemen hemen kesinleşti. Sakat Şener'in yerine Isla sağ beke geçecek. Cezalı Jalison'un yerine ise iyileşen Mehmet Topal oynayacak. Fenerbahçe sahaya, Harun, Isla, Neustadter, Skrtrel, Hasan Ali, Ayew, Eljif, Mehmet Topal, Valbuena, Frey ve Slimani 11'i ile çıkacak.
- Spor
- 17.11.2018
- Gazete
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