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İşte 'ın muhtemel 11'i

’ın Trabzon maçında sahaya süreceği takım hemen hemen belli oldu. Savunmanın sağında , orta göbekte ise ile M.Topal oynayacak.

Trabzon’a Eljif & Topal!
'nin önümüzdeki hafta sonunda oynayacağı zorlu deplasmanında sahaya çıkacak 11 hemen hemen kesinleşti. Sakat Şener'in yerine sağ beke geçecek. Cezalı Jalison'un yerine ise iyileşen oynayacak. Fenerbahçe sahaya, Harun, Isla, Neustadter, Skrtrel, Hasan Ali, Ayew, , Mehmet Topal, Valbuena, Frey ve Slimani 11'i ile çıkacak.

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