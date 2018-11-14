Milli ara iyi gelecek!

SÜPER Lig'e verilen milli ara, Galatasaray'a yarayacak. 2 haftalık süreçte Nagatomo ve Fernando'nun tamamen iyileşmesi bekleniyor. Eren Derdiyok da hazır hale gelecek. Schalke maçında sakatlanan ve ciğeri sönen Nagatomo, 4-5 gün sonra takımla çalışmalara başlayacak. Bu arada Konya maçı hazırlıkları bugün start alacak.
- Spor
- 14.11.2018
- Gazete
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