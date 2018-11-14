15 eksikle başladılar

Fenerbahçe, Trabzonspor maçının haırlıklarına 1 günlük iznin ardından start verdi. Milli takımlarda bulunan 14 futbolcu ile birlikte sakatlığı bulunan Şener idmanda yer almadı. Çalışma 1.5 saat sürdü. F.Bahçe çalışmalarına bugün de devam edecek.
VE EKİCİ GERİ DÖNDÜ
Arka adalesindeki yırtık nedeniyle bir süredir sahalardan uzak kalan Mehmet Ekici, dün saha koşularına başladı. Mehmet Ekici'nin Trabzonspor maçına kadar hazır olacağı öğrenildi. Mehmet Ekici, Sivas deplasmasında sakatlanmıştı.
VE EKİCİ GERİ DÖNDÜ
Arka adalesindeki yırtık nedeniyle bir süredir sahalardan uzak kalan Mehmet Ekici, dün saha koşularına başladı. Mehmet Ekici'nin Trabzonspor maçına kadar hazır olacağı öğrenildi. Mehmet Ekici, Sivas deplasmasında sakatlanmıştı.
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