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Lucescu: Son maçımızda güleceğiz

’da Uluslar Ligi’nde ile karşılaşacak A Milli Fubtol Takımımız dün ’da toplandı. , “İsveç’i yenerek grubu galibiyetle tamamlamak istiyoruz” dedi.

Son maçımızda güleceğiz
UEFA Uluslar Ligi'nde 17 Kasım'da Konya'da İsveç ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımımız, dün 'da topbaşı yaptı...

TARAFTARI DAVET ETTİ
Futbolcularıyla toplantı yaptıktan sonra konuşan A 'ın hocası Mircea Lucescu, "'i yenerek grubu galibiyetle tamamlamak istiyoruz. Taraftarları maça davet ediyoruz" dedi.

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