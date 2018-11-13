Lucescu: Son maçımızda güleceğiz

UEFA Uluslar Ligi'nde 17 Kasım'da Konya'da İsveç ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımımız, dün İstanbul'da topbaşı yaptı...
TARAFTARI DAVET ETTİ
Futbolcularıyla toplantı yaptıktan sonra konuşan A Milli Takım'ın hocası Mircea Lucescu, "İsveç'i yenerek grubu galibiyetle tamamlamak istiyoruz. Taraftarları maça davet ediyoruz" dedi.
TARAFTARI DAVET ETTİ
Futbolcularıyla toplantı yaptıktan sonra konuşan A Milli Takım'ın hocası Mircea Lucescu, "İsveç'i yenerek grubu galibiyetle tamamlamak istiyoruz. Taraftarları maça davet ediyoruz" dedi.
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