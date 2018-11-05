Kazalar ve hastalıklar onları yıldıramadı. Onlar, kocaman yürekleriyle engelleri ortadan kaldırdı. Ampute Futbol Milli Takımı, destansı bir başarıya daha imza attı. Dünya kupalarında üçüncülükler elde eden ve geçen yıl İstanbul'da gerçekleştirilen Avrupa Şampiyonası'nda birinci olan Ay-Yıldızlılar, dünya şampiyonası için büyük bir adım attı. Meksika'da gerçekleşen Ampute Futbol Dünya Kupası'nda tarih yazmaya devam eden milli takım, yarı final maçında ev sahibi Meksika'yı Rahmi Özcan, Savaş Kaya, Barış Telli ve Serkan Dereli'nin golleriyle 4-0'la geçmeyi başardı. Mili takım, adını finale yazdırdı. Brezilya'yı 2-1 yenen Angola ile 04:00'da final maçına çıkacak olan Ay-Yıldızlılar'a destek mesajları yağdı. Baskı saatini geçtiği için final maçının sonucu gazetemizde yer almadı. Milliler, final maçını kazandığı takdirde tarihinde ilk kez dünya şampiyonu olacak.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.