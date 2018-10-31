Kartal’da ümitler yeniden yeşerdi

Beşiktaş'ta yüzler yeniden gülmeye başladı... Konyaspor ve Göztepe önünde kaybedilen toplam 5 puanın ardından Genk önünde büyük bir şok yaşayan Kartal'ı Ç.Rize karşısındaki 4-1'lik galibiyet kendine getirdi. Galatasaray ve F.Bahçe'nin kaybettiği haftada gelen 3 puan kara bulutları bir anda dağıttı.
GOLCÜLER YENİDEN İŞBAŞINDA
Lider Başakşehir'le arasında 3 puan fark bulunan Beşiktaş'ta Vagner Love'un her maçta gol atması ve Mustafa Pektemek'in de 2 golle sahneye çıkması moralleri yükseltti.
SAKATLARDAN İYİ HABER
Sakatlık nedeniyle bir süredir forma giyemeyen Adem Ljajic, Pepe ve Babel'in dünkü idmana çıkmaları teknik heyeti sevindirdi. Bu oyuncuların Başakşehir maçında oynayacak olmaları yüzleri güldürdü.
LİDERLİK HESAPLARI YAPILIYOR
Ligde 4. sırada bulunan Beşiktaş'ta şimdiden liderlik hesapları bile yapılmaya başlandı. Siyah-Beyazlı takım bu hafta Başakşehir'i 2 farklı yenerse rakibinin üzerine çıkacak. Bu tablo bile takımı ayrı bir havaya soktu.
GOLCÜLER YENİDEN İŞBAŞINDA
Lider Başakşehir'le arasında 3 puan fark bulunan Beşiktaş'ta Vagner Love'un her maçta gol atması ve Mustafa Pektemek'in de 2 golle sahneye çıkması moralleri yükseltti.
SAKATLARDAN İYİ HABER
Sakatlık nedeniyle bir süredir forma giyemeyen Adem Ljajic, Pepe ve Babel'in dünkü idmana çıkmaları teknik heyeti sevindirdi. Bu oyuncuların Başakşehir maçında oynayacak olmaları yüzleri güldürdü.
LİDERLİK HESAPLARI YAPILIYOR
Ligde 4. sırada bulunan Beşiktaş'ta şimdiden liderlik hesapları bile yapılmaya başlandı. Siyah-Beyazlı takım bu hafta Başakşehir'i 2 farklı yenerse rakibinin üzerine çıkacak. Bu tablo bile takımı ayrı bir havaya soktu.
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