Karaman: Kupa bizim için önemli

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, Ziraat Türkiye Kupası'nda iddialı olduklarını belirterek, "Ligle birlikte kupa da bizim hedeflerimiz arasında. Kesinlikle dikkatli olmalıyız. Her takım turu geçmek için canla başla mücadele ediyor. Alınan sonuçlara ve oyuna baktığımızda bunu görüyoruz" dedi. Karaman, kupa maçını kazasız atlatıp ligdeki maçlarına konsantre olmak istediklerini de sözlerine ekledi.
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