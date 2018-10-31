  • Spor
  • 31.10.2018
  • Son Güncelleme: 31.10.2018 - 00:20
  • Gazete

Karaman: Kupa bizim için önemli

Karaman: Kupa bizim için önemli
Trabzonspor , 'nda iddialı olduklarını belirterek, "Ligle birlikte kupa da bizim hedeflerimiz arasında. Kesinlikle dikkatli olmalıyız. Her takım turu geçmek için canla başla mücadele ediyor. Alınan sonuçlara ve oyuna baktığımızda bunu görüyoruz" dedi. Karaman, kupa maçını kazasız atlatıp ligdeki maçlarına konsantre olmak istediklerini de sözlerine ekledi.
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