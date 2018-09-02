Aslan 14 sene sonra ilk 45’te 3 gol yedi

Trabzonspor karşısında ağır bir yenilgi alan Galatasaray, Bordo-Mavililer'den ilk 45 dakikada yediği 3 golle büyük şok yaşadı. Sarı-Kırmızılılar böylelikle Süper Lig'de 2004'teki Denizlispor maçından sonra ilk kez bir karşılaşmanın ilk devresinde kalesinde 3 gol birden görmüş oldu.
BU KEZ OLMADI
Galatasaray 14 yıl önce Denizlispor karşısında ilk yarıda 3-0 geriye düşmesine rağmen karşılaşmayı 4-3 kazanmayı bilmişti. Ancak Sarı- Kırmızılılar dün Trabzon'da geri dönüş yapmayı başaramadı.
BU KEZ OLMADI
Galatasaray 14 yıl önce Denizlispor karşısında ilk yarıda 3-0 geriye düşmesine rağmen karşılaşmayı 4-3 kazanmayı bilmişti. Ancak Sarı- Kırmızılılar dün Trabzon'da geri dönüş yapmayı başaramadı.
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