Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, "Tribünlerin tamamen dolu olacağını biliyoruz. Böyle bir atmosferde bizim en önemli hedefimiz taraftarlarımıza zevk veren bir futbol oynayacağız. Gerçekten çok iyi çalıştık ve bunun karşılığını alacağımıza inanıyoruz" dedi. Karaman, oyuncularına da yüksek tempo ve pres emri verdi.
Kazanmak için sahadayız
Karaman, “İyi hazırlandık. Taraftarımızın önünde bunun karşılığını alacağız” dedi
Etiketler: Teknik Direktörü , Ünal Karaman
- 01 Eylül 2018, Cumartesi
- Gazete
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