Kazanmak için sahadayız

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, "Tribünlerin tamamen dolu olacağını biliyoruz. Böyle bir atmosferde bizim en önemli hedefimiz taraftarlarımıza zevk veren bir futbol oynayacağız. Gerçekten çok iyi çalıştık ve bunun karşılığını alacağımıza inanıyoruz" dedi. Karaman, oyuncularına da yüksek tempo ve pres emri verdi.