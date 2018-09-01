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Kazanmak için sahadayız

Karaman, “İyi hazırlandık. Taraftarımızın önünde bunun karşılığını alacağız” dedi

Kazanmak için sahadayız
Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, "Tribünlerin tamamen dolu olacağını biliyoruz. Böyle bir atmosferde bizim en önemli hedefimiz taraftarlarımıza zevk veren bir futbol oynayacağız. Gerçekten çok iyi çalıştık ve bunun karşılığını alacağımıza inanıyoruz" dedi. Karaman, oyuncularına da yüksek tempo ve pres emri verdi.
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  • 01 Eylül 2018, Cumartesi
  • Gazete
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