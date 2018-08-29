Hollanda basınında çıkan haberlerde Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu ile ilgili olarak ciddi ve ilginç iddialar ortaya atıldı. Hollandalı teknik adam ile ilgili yorumlarda "Phillip Cocu, şanssız zamanlar geçiriyor. Kulüp ona bazı sözler verdi ancak bu sözleri tutmadı." ifadelerini kullanıldı.
TV PROGRAMINDA AÇIKLADILAR
Hollanda'da bir TV programında yorum yapan Derksen, "25 milyon Euro'luk oyuncu sattılar, hatta takımın en önemli oyuncuları gitti. Ama gerekli takviyeler yapılmadı" ifadelerini kullandı.
ÇOK İDDİALI İFADELER VAR...
Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi'nin de dışında kaldığını hatırlatan Derksen, "Cocu'nun şu anda görevine son verilse mutsuz olmaz. Kendisi bile istifa edebilir" yorumunda bilindi.
FENER YÖNETİMİNDEN AÇIKLAMA
Bu arada Fener yönetimi Sissoko transferi ve Cocu hakkında bir açıklama yaptı. Açıklamada Sissoko'ya tranfser teklifinin asılsız olduğu yinelenirken, teknik direktör Cocu'nun istifa edeceği yönündeki haberler de yalanlandı.
TV PROGRAMINDA AÇIKLADILAR
Hollanda'da bir TV programında yorum yapan Derksen, "25 milyon Euro'luk oyuncu sattılar, hatta takımın en önemli oyuncuları gitti. Ama gerekli takviyeler yapılmadı" ifadelerini kullandı.
ÇOK İDDİALI İFADELER VAR...
Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi'nin de dışında kaldığını hatırlatan Derksen, "Cocu'nun şu anda görevine son verilse mutsuz olmaz. Kendisi bile istifa edebilir" yorumunda bilindi.
FENER YÖNETİMİNDEN AÇIKLAMA
Bu arada Fener yönetimi Sissoko transferi ve Cocu hakkında bir açıklama yaptı. Açıklamada Sissoko'ya tranfser teklifinin asılsız olduğu yinelenirken, teknik direktör Cocu'nun istifa edeceği yönündeki haberler de yalanlandı.
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