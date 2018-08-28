Yol Durumu
  1. Adem Ljajic'te son raunt
  2. Modeste çok çekti Aslan vazgeçti

almayabiliriz ama 2 forvet istiyoruz

G.Saray Teknik Direktörü Fatih Terim, “ için 4 günümüz var. belki almayabiliriz ama 2 forvet istiyoruz” diye konuştu

Stoper almayabiliriz ama 2 forvet istiyoruz
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, önünde 2. yarıda çok iyi oynadıklarını söyledi. Tecrübeli hoca, "Buraları kazasız atlatmak bizim için önemli" ifadesini kullandı.

MODESTE OLMADI
için 4 günleri olduğunu söyleyen Terim, "de santrfor kadar ısrarcı olmayabilirim. Ocak ayına kadar Donk'u oraya kaydırabilirim. Ancak 2 forvet istiyoruz. şimdilik olmadı. Hukuki bir süreç olabilir düşüncesi bizi şimdilik bu transferden vazgeçirdi" diye konuştu
Etiketler: , , , ,
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR
OYUN tüm oyunlar