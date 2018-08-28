Stoper almayabiliriz ama 2 forvet istiyoruz

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Alanyaspor önünde 2. yarıda çok iyi oynadıklarını söyledi. Tecrübeli hoca, "Buraları kazasız atlatmak bizim için önemli" ifadesini kullandı.
MODESTE OLMADI
Transfer için 4 günleri olduğunu söyleyen Terim, "Stoperde santrfor kadar ısrarcı olmayabilirim. Ocak ayına kadar Donk'u oraya kaydırabilirim. Ancak 2 forvet istiyoruz. Modeste şimdilik olmadı. Hukuki bir süreç olabilir düşüncesi bizi şimdilik bu transferden vazgeçirdi" diye konuştu
MODESTE OLMADI
Transfer için 4 günleri olduğunu söyleyen Terim, "Stoperde santrfor kadar ısrarcı olmayabilirim. Ocak ayına kadar Donk'u oraya kaydırabilirim. Ancak 2 forvet istiyoruz. Modeste şimdilik olmadı. Hukuki bir süreç olabilir düşüncesi bizi şimdilik bu transferden vazgeçirdi" diye konuştu
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